Queixes veïnals pels concerts d'Andorra la Vella

Andorra la VellaEls veïns de la plaça Guillemó han criticat la ubicació dels concerts de la festa major d’Andorra la Vella i, per aquesta raó, el comú es reunirà aquesta setmana per analitzar la situació, segons recull RTVA. A més, no es descarta canviar el lloc dels escenaris per evitar problemes. Tanmateix, insten els residents de la parròquia a traslladar propostes de millora i suggeriments musicals per a l’any vinent.