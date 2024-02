La querella dels Cierco contra la batlle Imma Rodríguez, rebutjada

Andorra la VellaEls germans Higini i Ramon Cierco van presentar una querella contra la batlle Imma Rodríguez. El seu escrit de querella es fonamenta en una suposada discriminació "en haver participat en tres decisions (judicials) les quines consideren oposades i contradictòries quan les mateixes derivaven d'un mateix acte". Creuen que els tres casos eren iguals i en els altres dos va decidir a favor dels perjudicats i en el seu, en contra. La querella va ser arxivada pel Tribunal de Corts en no haver trobat cap indici de ni cap prova de l'acusació. L'aute recull que "el sol fet d'haver participat en tres tribunals, conformats per diferents membres, que emeten resolucions diferents, no constitueix per si sol cap il·lícit penal. Que no es pot presumir l'existència d'una enemistat manifesta envers la part, derivada del fet d'haver dictat una sentència contrària a les seves pretensions".

Higini i Ramon Cierco van recórrer contra l'arxivament de la querella al Tribunal Superior en base al fet que, segons ells, Rodríguez "sap perfectament que una de les tres sentències en les quals ha signat és arbitrària, i per tant injusta, perquè es contradiu de manera flagrant amb les altres dues".

El recurs ha estat rebutjat perquè els tribunals que van prendre les decisions estaven compostos per diferents persones i no hi ha cap indici d'una suposada enemistat de Rodríguez envers els Cierco i que ni ella ni cap batlle o magistrat ha d'explicar els motius del seu vot quan, a més, el vot és secret dins del tribunal. L'aute indica que "la legislació andorrana no preveu en consideració el vot particular, i encara menys l'obligació de justificar una opinió discordant i essent un tribunal amb composició diferent en les tres resolucions exposades en la querella, no tenia obligació de motivar un canvi de postura, tenint en compte que els Batlles es pronuncien amb elements fàctics que són diferents d'un dossier a un altre".