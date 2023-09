Quim Barceló: "Molta gent es pensa que 'Signema' és un festival exclusivament per persones sordes: s'ho han de treure del cap"

Andorra la VellaL'Auditori Nacional d'Andorra acollirà aquest cap de setmana del 9 i el 10 de setembre el festival 'Signema' -el Primer Festival Internacional de Cinema en Llengua de Signes d'Andorra-, una iniciativa privada que projectarà deu curtmetratges ideats per cineastes d'arreu del món. Parlem amb Quim Barceló, el representant de Parlapp; l'empresa andorrana organitzadora de l'esdeveniment.

Com va sorgir la idea d'aquest festival?

La idea va sorgir arran del projecte de turisme inclusiu que vam impulsar amb Andorra Parlapp, que utilitza codis QR. El vessant turístic funcionava molt bé i vam decidir incloure la llengua de signes. Arran d'això vam establir contactes amb moltes persones sordes, i una cosa va portar a l'altra. Vam voler ampliar el projecte, entrar per la porta gran, i d'aquí va sorgir el festival.

Quins són els festivals en llengua de signes que existeixen actualment i que són reconeguts?

Hi ha referents, però la gran majoria de festivals són d'àmbit local, com un que es fa a Madrid. Un dels més importants i que ja té uns quants anys de trajectòria és el Festival Film'Ô, de Toulouse. Nosaltres hem agafat referències per l'expèriencia que tenen. De fet, hem fet contactes i el festival de Toulouse ens ha ajudat a comunicar.

Es tracta del primer festival internacional de cinema en llengua de signes que acull Andorra. Què significa pel país?

Jo crec que és una oportunitat per demostrar internacionalment que Andorra, a escala cultural, està fent projectes inclusius i que, des de el vessant turística, fa una aposta clara, ja que venen turistes expressament pel festival. Jo crec que són dos puntals que s'han d'aprofitar. És una bona oportunitat per treure pit.

El jurat va rebre trenta propostes. Valora positivament la participació?

Anàvem una mica a cegues quan vam obrir la convocatòria. El fet de ser la primera edició del festival ens impedia saber com reaccionaria la gent. Tot i això, ens vam adonar que el col·lectiu de persones sordes i de cinema sord tenen un gran vincle i busquen sinergies. Entre ells es van comunicar i es van fer arribar la informació sobre l'existència d'aquest festival. Al final, es van presentar trenta curtmetratges. És tot un èxit.

En quin punt es troba la venda d'entrades ara que queden pocs dies per l'esdeveniment? Hi havia la previsió d'omplir les 324 butaques de l'Auditori.

No estem venent totes les que voldríem. El fet de ser una primera edició impedeix poder arribar a tothom amb facilitat. Primer la gent ho ha de conèixer, s'ha de situar... També hi ha molta gent que interpreta que és un festival exclusivament per persones sordes i un concepte que la gent s'ha de treure del cap. És un festival més, on es poden aprendre moltes coses.

Tenen constància de la procedència del públic? Van comentar durant la presentació del festival que moltes persones amb sordesa busquen la destinació dels seus viatges amb funció d'activitats aptes per a ells.

Els deu curtmetratges provenen de països com Catalunya, Colòmbia, Canadà... Això fa que es mobilitzi gent d'aquests llocs que, potser, coneixen el director o l'actor d'algun dels films. També tenim constància que vindrà un grup d'americans. Penso que és bo i que és la manera de demostrar que, al final, pot venir gent d'arreu.

Tot i ser un festival inclusiu és apte per a tothom. Creu que és una bona oportunitat per fomentar la vida cultural a Andorra?

Sí. Al final, a nivell cultural, s'organitzen moltíssimes coses, sigui en l'àmbit musical sigui en les arts plàtiques. També es fan altres festivals de cinema, com l'Ull Nu. Es tracta d'afegir riquesa cultural al país.

Què ens pot avançar dels deu curtmetratges finalistes?

Hi ha temàtiques de tota mena: ficció, social, eròtica... Per tant, hi trobarem una mica de tot. També vull destacar que hi ha pel·lícules amb molta qualitat tècnica i d'altres, que potser, presenten un format més casolà. Penso que està molt relacionat amb els recursos econòmics de cadascú. 'Sorda' de Núria Muñoz, per exemple, està nominat als premis Goya i ha estat durant mig any disponible a la plataforma digital Plus. Es nota que és una producció important. Per altra banda, 'Noria', el curt d'Elisabet Terri que, de fet, la pel·lícula que obrirà el festival, també té molta qualitat tècnica.

En què consisteix exactament el cinema inclusiu? Lazaro Contreras comentava que no n'hi ha prou amb treure els subtítols. Que s'ha d'anar més enllà.

En dels curtmetratges que he pogut veure, per exemple, la inclusivitat es mostra a través dels dos personatges protagonistes que, en aquest cas, són una persona sorda i una oient. Una parella on, una de les parts, ho viu des del punt de la sordesa. Hi ha inclusivitat perquè mostra el dia a dia i la realitat de moltes persones. De fet, la guanyadora dels Oscars de l'any 2021, 'Coda', ja mostrava això: la realitat d'una família on la filla era l'única persona oient del grup.

Llavors, és una qüestió més aviat relacionada amb la temàtica que no pas amb els aspectes tècnics.

El vessant tècnic també és molt important. Hi ha moltes coses darrere d'una pel·lícula inclusiva i, de fet, aquests temes són els que es debatran durant el workshop que hem programat per dissabte al matí a la sala concòrdia del Centre de Congressos d'Andorra la Vella. Tindrà aquest objectiu de respondre dubtes.

Va comentar durant el dia de la presentació del festival que la comunitat sorda li ha aportat moltes coses i que tenia ganes de compensar-ho d'alguna manera. Se sent satisfet?

Evidentment. Jo penso en l'any 2020 i recordo que no tenia ni idea que llengua de signes tenia idiomes. I ara, per mi, és una cosa molt greu no saber això. He après moltes coses.

Quins temes creu que té pendent Andorra a escala d'inclusió?

Segurament falten moltes coses. La gent quan pensa amb la inclusió, pensa amb la inclusió física. Que hi hagi rampes, que es pugui travessar un carrer... Però va molt més enllà. Hi ha afectacions invisibles a primer cop d'ull, com la sordesa. Crec que es tracta d'encarrilar-ho i tirar-ho endavant. La Llei d'accessibilitat, de fet, ja marca uns objectius. Nosaltres podem posar granets de sorra, però qui té un poder real per fer una aposta clara és l'administració i comuns.

Algun aspecte a afegir?

M'agradaria remarcar que encara hi ha entrades a la venda pel festival d'aquest dissabte i pel workshop que celebrarem prèviament durant el matí.