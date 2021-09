Quin creus que seria el resultat d’un referèndum sobre la despenalització de l’avortament a Andorra?

Andorra ja té un país menys a Europa en el qual assimilar-se com a estat que penalitza legalment l’avortament en qualsevol dels seus supòsits, després que els habitants de San Marino hagin dit ‘sí’, aquest diumenge en un referèndum, a la despenalització per interrompre l’embaràs. Més del 77% dels votants d'aquest microestat europeu ubicat al nord d’Itàlia s’han mostrat partidaris de permetre l'avortament fins a les 12 setmanes d'embaràs. Més enllà de la dotzena setmana, el procediment només es permetrà si la vida de la mare està en perill o si hi ha anomalies fetals.