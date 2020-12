A quina edat ens morim a Andorra?

Per primera vegada el departament d'Estadística del Govern publica les dades relatives a la mortalitat del país. Sense que cap de les xifres sobresurti del que seria considerat habitual, el registre comptabilitza 312 persones entre el 2015 i el 2019, sent el grup de més de 90 anys el que va acumular més defuncions (66), seguit del de 85 a 89 anys (54) i del de 80 a 84 anys (41).

A partir dels 15 anys, no hi ha cap grup d'edat superior que tingui menys morts que l'anterior, fet que constata una evolució natural de la mortalitat al Principat. Val a dir que la probabilitat de mort entre els 45 i els 84 anys és el doble en els homes que en les dones, un fet que es repeteix en la majoria de països occidentals.

L'enquesta, a més de dividir la població per edat i sexe, també l'ha separat entre nacionals i no nacionals. En aquest sentit, destaca un registre de mortalitat més elevat entre els no nacionals. Per exemple, en el cas de la població entre 55 i 59 anys, es van registrar 6 morts de nacionals entre el 2015 i el 2019 i en el cas de no nacional van ser 12. El mateix passa amb altres grups com el de 65 a 69 anys, en el qual, durant el mateix període van morir 9 nacionals i 18 no nacionals.

D’acord amb les previsions de la Llei del Pla d’estadística 2018-2021 i el seu desplegament en el Programa estadístic per a l’any 2020, el departament ha dut a terme aquest estudi pioner amb la col·laboració del Ministeri de Salut i el Ministeri de Justícia i Interior. La periodicitat de la difusió de les dades serà anual, oferint informació sobre la probabilitat de mort per edat i sexe.