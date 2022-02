Quines capes de roba t'has de posar si vas a fer esport a la muntanya?

Andorra la VellaSi les temperatures ho permeten, la temporada de neu al nostre país s'allarga fins a finals d'abril, així que pots lluir roba nova d'esquí més enllà de la primavera. Tot i això, no convé confiar-se perquè, a pistes, el fred és molt diferent del que podem sentir pel carrer, i juntament amb l'exercici, les temperatures corporals canvien ràpidament.

Per fer esport de neu amb condicions, cal que portis les següents peces de roba, les quals podràs trobar amb descomptes molt atractius a Pyrénées Andorra. El centre manté les rebaixes de material com cascos, botes, esquís, i roba d'esquí i surf de neu fins al 24 d'abril, de marques tan prestigioses com Tsunami Ski Wear, Quiksilver, Columbia, CMP, Luhta i Thinkless8000.

Una capa bàsica

No n'hi ha prou amb un bon anorac i un polar. Si vols anar ben preparat, cal que et posin una bona capa bàsica per mantenir la temperatura corporal. Això significa, roba interior llarga, mitjons i samarreta tèrmica que cobreixi completament el teu cos.

Samarreta lleugera

Un cop has cobert el cos amb la capa bàsica, pots fer servir una samarreta de llana lleugera que et proporcioni una escalfor addicional. Portar-la et donarà comoditat i et permetrà treure't la jaqueta quan entris al bar o el restaurant de l'estació.

Jaqueta

Les jaquetes impermeables són ideals per a esquiar i fer 'snowboard', ja que no sols et mantenen sec sinó que també et proporcionen l'aïllament necessari per a mantenir-te calent des de l'interior. És una de les peces que més varietat i opcions ofereix, amb descomptes del 20 al 50% a Pyrénées Andorra.

Pantalons

Els pantalons també són peces de vestir importants que necessites per a esquiar i fer surf de neu. Estan fets d'un material resistent a l'aigua, aïllant i gruix per a brindar la màxima calidesa, ja que les caigudes, fent aquest esport, són més que freqüents!

Guants

És una peça imprescindible -totes ho són, però sovint no li donem tanta importància als guanys- per anar a la neu. Us recomanem triar uns guants resistents a l'aigua, gruixuts i amb aïllament, especialment a les gemmes dels dits. Els guants amb folre interior ofereixen una millor subjecció i versatilitat, ja que si practiques l'esquí, necessites subjectar els bastons durant moltes hores.

Gorro i casc

No és obligatori, però sí molt recomanable, perquè protegir el teu cap d'una possible caiguda és vital per a la teva salut. Quan practiquis esport a la neu, sobretot en pistes gelades, has de mantenir les orelles i el cap secs i protegits del vent, pel fet que, pel cap es per bona part de l'escalfor corporal.