Unes 400 racions de calçots i 100 quilos de botifarra a Escaldes-Engordany

Malgrat que les expectatives per aquest matí a causa del mal temps no eren les més idònies, el cert és que la pluja no ha impedit que Escaldes-Engordany hagi celebrat aquest diumenge la 9a edició de la tradicional calçotada i botifarrada popular que organitza des dels seus inicis la Unió Pro-Turisme de la parròquia. Segons ha confirmat el vicepresident de l'organització, Jaume Ambor, per aquesta ocasió s'han previst unes 400 racions de calçots que, sumades als 100 quilos de botifarra repartits, el pa i la salsa romesco, han fet de la jornada una festa. Des de l'organització, a més, tenien guardades unes 400 racions més per si s'experimentava una major arribada de públic de la que estava prevista.



Tot i que Andorra la Vella també ha celebrat la seva calçotada a la mateixa hora, el cert és que la cua per recollir una ració al carrer dels Veedors era llarga. El fet que hagin coincidit les dues trobades no ha suposat cap problema, ja que segons ha declarat el cònsol menor de la parròquia, Joaquim Dolsa, "no quedarà cap calçot per tornar cap a casa". De la mateixa manera que en altres edicions, l'organització també ha repartit pa i salsa romesco sense gluten per a tots els celíacs.

Agressions a Escaldes-Engordany

Davant les agressions d'un grup de joves cap a un altre de 15 anys a Escaldes-Engordany aquesta setmana, Dolsa ha recordat que s'ha començat a dur a terme un treball conjunt entre la corporació, el ministeri d'Interior i el Cos de Policia per tal de reforçar la seguretat als carrers i evitar baralles. Així, i després d'aquest episodi, el cònsol menor ha reconegut que "no s'ha produït cap més incident, però si és veritat que no hem d'abaixar la guàrdia". Per al comú aquest és un fet preocupant i més després de veure com s'han produït altres baralles similars entre joves en altres punts del Principat els darrers dies.



És per aquest motiu que "caldrà implementar mesures per solucionar aquests problemes i que no es tornin a repetir", ha indicat, afegint que aquesta és una situació a la qual se l'ha de posar solució gràcies a la implicació de la societat civil i, sobretot, dels pares, ja que "tenen molta cosa a dir".