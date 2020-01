Unes 7.500 racions d'escudella entre la capital i Escaldes-Engordany

Andorra la Vella ha celebrat aquest divendres la 51a edició de la tradicional escudella de Sant Antoni, en la qual s’han repartit unes 4.500 racions. Han estat moltes les persones que s’han apropat a la plaça Guillemó a gaudir d’aquest plat tradicional i, de fet, una hora abans que comencés el repartiment de les racions ja hi havia dues cues de persones que s’hi esperaven. La cònsol major, Conxita Marsol, ha destacat que “quan no és festiu hi ha més gent” i es reparteixen més àpats i ha manifestat que estan “molt contents de la gran participació i la gran acollida que té aquesta tradició”.



Els escudellaires havien començat a preparar l’escudella ja a les cinc del matí, tot i que dijous ja es van fer els primers preparatius. Aquest any, a més, han pogut cuinar amb unes temperatures més altes que l’habitual, tal com comentava també la cònsol major, que ha dit que ha estat una escudella “atípica” ja que no ha fet fred i que el bon temps ha animat encara més la participació. Per preparar l’escudella s’han fet servir 120 quilograms de botifarra negra; 80 de blanca; 90 de bringuera i de careta; 60 de vedella i més de 50 quilograms de gallina. Segons les dades facilitades pel comú, s’han preparat gairebé 100 quilograms de mandonguilles i s’han utilitzat 200 quilograms de patates i 30 d’arròs i fideus. El plat d’aquest any ha estat dedicat a la Gresca Gegantera, que celebra els 35 anys de la seva fundació.



Moments abans que comencés el repartiment, set nous escudellaires que han entrat a formar part de la confraria han rebut les armilles i davantals i les culleres. Són Roser Xandri, Valerie Brocq, Teresa Queralt, Joaquim Tapias, Silvio Llorens, Felipe Cardoso i Josep Antoni Juste. Marsol ha destacat que ja siguin un centenar els escudellaires amb què compta la parròquia i que amb la incorporació d’aquestes set persones la tradició “es manté viva”.



Cal destacar també que Andocarn ha cedit a la confraria dels escudellaires la fogaina familiar que ja fa molts anys que es fa servir en aquesta jornada.

Set olles a Escaldes-Engordany

"El secret de l'escudella d'Escaldes-Engordany és el temps", ha explicat l'escudellaire major de l'associació Amics del Pont dels Escalls, Jacob Sanchez. Aquest divendres, festivitat de Sant Antoni, els escudellaires han repartit a la plaça dels Dos Valires prop de 3.000 racions d'escudella. Les set olles, una d'elles suplementària per evitar que s'acabi el menjar, han començat a bullir a les tres de la matinada, fent "un bon xup xup com la cuina de tota la vida que ens ha agradat sempre", ha dit Sanchez. A l'acte ha assistit, a més, tot el nou equip comunal, encapçalats per la cònsol major, Rosa Gili, a més d'altres autoritats com el cap de Govern, Xavier Espot.

Tal com ha enumerat l'escudellaire major, s'han cuinat 18 gallines, 30 kg de carn magra de vedella, 30 kg de panxeta, 20 kg de careta de porc, 40 kg de botifarra blanca i 40 kg més de botifarra negra. Quant a les verdures, han fet servir entre 20 i 30 kg de cadascuna utilitzada, com patata, api, porro o col.

En la 37a edició de l'escudella de Sant Antoni, la imatge escollida per decorar el plat commemoratiu ha estat l'antic edifici de FEDA. "Cada any busquem un edifici emblemàtic de l'Andorra Antiga o un paisatge bonic, com vam fer amb la vall del Madriu", ha dit Jacob Sanchez. L'any passat el plat va ser il·lustrat amb la façana de l'edifici de la farmàcia Guerrero.

"He prioritzat la meva parròquia, com no podia ser d'una altra manera", ha afirmat el cap de Govern, que ha optat per menjar escudella a la plaça dels Dos Valires "perquè no es pugui dir que prioritzo alguna en detriment de l'altra". Per a Gili, "és una festa de convivència que ajunta a les persones", i per aquesta raó ha agraït la feina dels escudellaires.

651x366 Dinar de Sant Antoni a la Casa Pairal amb el cònsol major, Josep Àngel Mortés, i la cònsol menor, Eva Choy. / COMÚ D'ORDINO Dinar de Sant Antoni a la Casa Pairal amb el cònsol major, Josep Àngel Mortés, i la cònsol menor, Eva Choy. / COMÚ D'ORDINO

Dinar a la Casa Pairal d'Ordino

A la Casa Pairal d'Ordino ha tingut lloc el primer dinar de l'any amb motiu de la celebració de Sant Antoni amb un gran èxit de convocatòria. Hi ha assistit gairebé uns cinquanta padrins que han compartit el menú tradicional del dia, escudella i carn d'olla. L'àpat ha servit per retrobar la gent gran amb les autoritats de la parròquia, els cònsols majors i menors, Josep Àngel Mortés i Eva Choy, i els consellers, Samuel Duró i Cristina Montolio. L'acte també ha comptat amb la presència de la presidenta de l'Associació de la Gent Gran, Lurdes Riba, i el mossèn Joan Fenosa, que ha acompanyat als cònsols. El següent àpat organitzat per la Casa Pairal serà durant el mes de febrer amb el trinxat de Carnestoltes.

651x366 Repartiment de l'escudella a la Massana. / COMÚ DE LA MASSANA Repartiment de l'escudella a la Massana. / COMÚ DE LA MASSANA

Per la seva banda, la Massana ha esgotat totes les racions d'escudella i se n'han repartit més de 1.300. Aquest ha estat el segon any que la Confraria d'Escudellaires de Sant Antoni han realitzat l'escudellada popular i enguany s'ha entregat la cullera com a escudellaire voluntari al conseller general Carles Naudi. La característica principal de l'escudella massanenca és que és desgreixada i, a banda de les sis olles, també se n'ha fet una per a intoleràncies alimentàries. La celebració del patró de la parròquia ha començat a les 11 hores amb la missa a la capella de Sant Antoni de la Graella.

651x366 L'alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, observa com remenen l'escudella. / AJUNTAMENT DE LA SEU L'alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, observa com remenen l'escudella. / AJUNTAMENT DE LA SEU

Més de 7.000 racions a la Seu

La capital urgellenca també celebra la festivitat de Sant Antoni i al llarg del matí, la Confraria de Sant Antoni Abat de la Seu d'Urgell, ha repartit més 7.000 racions d'escudella al passeig Joan Brudieu. Per elaborar-la s'han fet servir més 2.500 quilos d'aliments, entre verdures, llegums i carn de porc i vedella. La diada s'ha iniciat a les 12 del migdia amb la missa a la catedral de Santa Maria d'Urgell, on s'ha oficiat la tradicional benedicció i repartiment del ' Panet de Sant Antoni'. A la sortida, s'ha beneit els animals per després fer els tradicionals 'Tres Tombs' al passeig, encapçalats pels banderers.