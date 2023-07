Els radars detecten 7.000 infraccions per excés de velocitat des de gener

Andorra la VellaEl nombre de sancions per excés de velocitat s'ha elevat i, en part, s'explica per la reducció de velocitat de 60 a 50 quilòmetres per hora a inici d'any. El radar que més infraccions ha detectat és el situat a l'avinguda d'Enclar de Santa Coloma amb 1.836 els sis primers mesos de l'any, segons RTVA. El radar mòbil de la policia és el segon que més conductors ha caçat, amb 1.765, en el mateix període de temps. El tercer lloc l'ocupa el radar de tram situar a la carretera general 2 a Encamp, amb 1.184 sancions. Durant l'any passat es van posar 12.500 multes per excés de velocitat, xifra que podria superar-se si la tendència continua en la mateixa línia.