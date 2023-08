La radioteràpia a Andorra no és viable sense pacients catalans

Andorra la VellaaL'informe encarregat pel grup parlamentari socialdemòcrata sobre la possible instal·lació d'una unitat de radioteràpia posa sobre la taula els pros i contres, amb una inversió estimada de set milions d'euros. Segons RTVA, l'estudi treballa amb una estimació de 150 pacients anuals, però es necessitarien un mínim de 250 pacients per amortitzar la inversió. El centre podria atendre pacients de comarques properes o augmentar el retorn financer per pacient tractat. No es descarta la viabilitat del projecte, però es requereixen més dades per prendre una decisió definitiva.

Segons l'estudi, es planteja la possibilitat que el centre pugui atendre pacients de comarques catalanes properes. En cas que això no sigui viable, es suggereix augmentar el retorn financer per pacient tractat. A més, es destaca la importància de tancar convenis amb centres especialitzats, com la Teknon i el Clínic de Barcelona, per aconseguir suport tècnic.

A través del doctor Raimon Miralbell, assessor del ministeri en matèria oncològica, ha presentat els pros i contres de la instal·lació d'una unitat de radioteràpia, no descarta la seva viabilitat. Segons l'estudi, la inversió necessària seria d'uns set milions d'euros, amb aproximadament quatre milions destinats a l'adquisició i manteniment dels equips més recursos humans i 4.000 euros de cada pacient que paga la CASS.