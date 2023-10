El raonador del ciutadà nega presentar-se a les eleccions comunals

Andorra la VellaAvui, en una concentració en suport a l’accés a un habitatge digne a Andorra, s’ha destacat la presència del Raonador del Ciutadà, el senyor Marc Vila. En aquesta trobada de ciutadans preocupats per la qüestió de l’habitatge, el Raonador del Ciutadà ha expressat la seva confiança en el poder de convocatòria de la societat per influir en les polítiques del Govern.

El senyor Vila espera que aquesta manifestació pugui fer reflexionar el Govern sobre el projecte de llei dels lloguers i el foment de la intervenció en el mercat immobiliari per un període d’entre 10 i 15 anys més. Tal com ha informat RTVA , en les seves paraules, ha subratllat la importància d’abordar de manera més efectiva el problema de l’habitatge, ja que, segons ell, la proposta actual no sembla abordar la qüestió de manera racional.

A més, Marc Vila ha informat al programa ‘La Clau’ que no es presentarà com a candidat a les properes eleccions comunals. La seva participació activa en aquesta concentració en defensa de l’habitatge digna reforça el seu compromís amb aquesta important causa social, i el seu desig de veure canvis significatius en les polítiques de vivenda d’Andorra.