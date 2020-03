El raonador comença a rebre demandes de temporers

El raonador del ciutadà ha obert nous canals d’accés a tota aquella persona que senti els seus drets vulnerats o que se senti desatesa per part d’alguna administració pública, per tal de garantir-ne l’escolta activa, "en un moment especialment complex com el que estem vivint". En aquest sentit, recorda que "la salvaguarda dels drets humans és un servei essencial i l’objectiu primer" de la institució. De moment, exposa, ja hi ha hagut algunes persones, sobretot temporeres, que han fet arribar les seves demandes, essencialment relacionades amb motius com la rescissió de contractes de lloguer o de treball.

També posen en relleu que són "conscients que en aquests moments les persones temporeres són especialment vulnerables" i per aquest motiu els recorden que, a més dels canals habilitats per l’executiu, la institució està oberta per rebre les seves demandes i neguits. En aquest sentit recorden que, d’acord amb les mesures impulsades per l’executiu, l’horari d’atenció telefònic és de les vuit del matí a les dues del migdia. Més enllà d’aquest horari, es recullen els missatges en un contestador automàtic per tal de no deixar cap demanda pendent, asseguren.

A més, s’ha obert un nou canal a través d’ Instagram i continuen oberts els perfils a les xarxes socials, tant de Twitter com de Facebook, des d’on asseguren que miraran de donar resposta i canalitzar les demandes que hi puguin arribar.

També destaquen que si malgrat tot, es fa impossible contactar a través d’aquestes vies, el raonador els atendrà a les oficines de la institució amb cita prèvia (amb excepció de casos d’extrema necessitat) i seguint les mesures higièniques pertinents per garantir la salut de les persones que busquen empara i la de les que hi treballen.