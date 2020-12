El raonador del ciutadà, a Casa Bauró

El raonador del ciutadà canviarà d’ubicació els propers mesos. D'aquesta manera, tal com surt publicat al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), d'aquest dimecres s'ha convocat un concurs per adjudicar les obres d’adequació i reforma de la nova seu, que estarà ubicada a la Casa Bauró d’Andorra la Vella. Es preveu fer efectiu el trasllat a la nova seu en el decurs de la primavera de l'any que ve.

Tal com informen des de la institució, la Casa Bauró actualment està buida, després que la Biblioteca Nacional es traslladés a l’antic hotel Rosaleda d’Encamp. Aquest canvi, afegeixen, respon a la voluntat de "reforçar la independència i visibilitat de la institució, així com oferir un espai més autònom i accessible a la ciutadania, especialment per a les persones amb diversitat funcional".