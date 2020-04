El raonador indica a les llars d'infants privades que no s'ha de pagar per un servei no prestat

El raonador del ciutadà, Marc Vila, ratifica que no s'ha de pagar per un servei no prestat, i convida a buscar altres fórmules per garantir la viabilitat de les llars d'infants privades, després que la portaveu d'un grup reduït de guarderies privades, Vanessa Giadas, anunciés la decisió de cobrar les quotes de manera unilateral a les mares i pares dels infants.

En aquest sentit, Vila argumenta, a través d'un comunicat, la seva posició per tres motius. D'una banda, perquè aquest col·lectiu no està constituït com associació i només parla en nom d'un grup de llars d'infants privades. En segon lloc, el raonador indica que demanar crèdits tous seria incompatible amb reclamar quotes als usuaris, i finalment, declara que aquesta mesura no ha estat consensuada amb les mares i els pares sinó que ha estat imposada de forma unilateral. Per tant, el raonador ha demanat a aquest col·lectiu resoldre d'una millor manera aquesta situació que afecta la viabilitat futura d'aquestes empreses.