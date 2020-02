El raonador rep la preocupació de mares amb fills amb problemes de conducta

El raonador del ciutadà, Marc Vila, ha mantingut aquest dissabte al matí una trobada amb un grup de mares amb fills i filles amb problemes de conducta. Tal com han confirmat fonts de la institució, el raonador ha escoltat el seu neguit i s’ha compromès a fer el punt amb les institucions competents per aconseguir la informació necessària i poder donar alguna resposta a les persones que l’han anat a veure aquest dissabte al matí.

Tal com han informat les mateixes fonts, el raonador té constància que hi ha altres famílies afectades i ha obert la porta perquè “tothom que vulgui" li pugui traslladar la seva preocupació. En aquest sentit, i tal com han recordat des de la institució a través de les xarxes socials, “les portes del raonador són obertes a qualsevol persona que vulgui fer arribar el seu neguit en aquest sentit” i recorden que les consultes que se li facin arribar són “gratuïtes i confidencials”.

A banda de rebre aquestes famílies, el raonador té previst també fer una trobada amb l’associació Els fills d’Andorra, l’entitat que dona suport a progenitors de joves que tenen problemes de conducta.