Rascagneres i Jordana, els advocats més influents del país segons la revista Bussiness Today

Andorra la VellaLa revista Bussiness Today ha fet públic el llistat que recull els deu advocats que consideren més influents d’Andorra. El llistat fa referència a advocats generalistes i no entra en categories segons l’especialitat de cada lletrat. La revista va publicar la classificació a principis de juliol.

El primer de la llista, tot i que no exerceix des de finals del 2019 quan va passar a ser cònsol menor d’Encamp, és Joan Miquel Rascagneres Llagostera del bufet Eurolex. El segon és Xavier Jordana Rossell de Xavier Jordana Advocat. La tercera és Ester Peralba García de P.I. ADVOCATS. El quart lloc és per a Maitena Manciet Fouchier de Montel & Manciet Advocats. En la cinquena posició es troba Jordi Cobo del Despatx Segura Advocats. Sisè és Benjamí Pujol Chauffaille del bufet RAMÉNTOL PUJOL. Setena plaça per a Miguel Cases de Cases & Lacambra. La vuitena classificada és Cristina Bifet de Legalis Advocats Novè lloc per a Marc Ambrós de Cases & Lacambra. Tanca la llista dels deu primers, Anton Borrell Gàllego de RAMÉNTOL PUJOL.