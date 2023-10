Rascagneres no repeteix a les llistes i Laura Mas anirà amb Xavier Fernández

Andorra la VellaLa llista d’Unió pel Progrés d’Encamp-Demòcrates tindrà com a cap de llista a Laura Mas i a l’actual conseller d’esports Xavier Fernández com a número dos. La validació de la candidatura s’ha fet després que ja feia mesos que se sabia que l’actual cònsol menor Jean-Michel Rascagneres va anunciar que no es presentaria a la reelecció. Fernández era el preferit per Mas com a acompanyant un cop no va poder aconseguir que Rascagneres tornés a ocupar el número dos. Fernández ha estat un dels consellers més actius, a banda de ser una persona molt coneguda a la parròquia i molt activa històricament en el teixit social encampadà.