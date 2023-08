ReasonWhy reivindica els punts selfies d'Andorra per fomentar el turisme

Andorra la Vella"Andorra promociona el turisme a través de 'selfies' en punts d'interès amb l'initiativa 'Andorra Selfie Point', segons informa ReasonWhy. El mitjà espanyol expert en màrqueting considera tot un èxit aquesta iniciativa per a innovar al turisme.

Aquesta original proposta, que va ser llançada el 2021 per l'oficina de turisme d'Andorra, compta amb el suport i finançament de les diferents regions que conformen el país. Consisteix en 35 suports per a telèfons mòbils distribuïts en les set regions del país, dissenyats per capturar selfies en llocs d'interès.

Cada regió disposa de cinc d'aquests suports, ubicats estratègicament per convidar els visitants a explorar tots els racons. Aquesta innovadora proposta inclou peus en entorns naturals, espais històrics i miradors, facilitant que els turistes immortalitzin la seva visita.

Hi ha punts 'selfie' en entorns més forestals com la Vall d'Incles o el Port Negre, a més d'espais culturals i de valor històric, com el conjunt de Les Bons d'Encamp o a la Massana, a Sant Cristòfol d'Anyós. També hi ha punts selfie a miradors, com el mirador del Grau de la Llosa a Sorteny o com el Mirador del Roc del Quer i altres escenaris més urbans com la plaça de la Rotonda a Andorra la Vella.