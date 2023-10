Reben 70 trucades en unes hores després de publicar un pis petit de lloguer per 1.250

Andorra la VellaEl mercat de lloguer viu un moment especialment complicat per l'arribada dels temporers o aspirants a temporers d'hivern. Durant tot l'any, s'ha patit la manca de suficients habitatges per a la demanda existent a Andorra. Segons fonts immobiliàries, la situació ha estat tensa, però no ha esclatat per dos motius. Una substitució de residents perquè la immensa majoria dels nouvinguts provenen de sud-Amèrica. I una part molt important comparteix pis amb diverses persones que sovint no són família. Els residents portuguesos, per exemple, marxen més que no pas arriben.

El segon motiu és que, segons aquestes fonts, ja hi ha centenars (com a mínim) de residents que han passat a viure a la Seu. Potser són més, segons els indicis, però com no es donen de baixa perquè no volen perdre de moment la residència a Andorra no hi ha xifres fiables.

Si la situació era complicada, s'ha passat ara a una tensió evident. Milers de temporers busquen habitatge en un territori on ni tan sols hi ha suficient pels que hi resideixen habitualment. Una mostra del que està passant, explicada per un immobiliari, és l'entrada (un fet estrany) d'un pis de lloguer al mercat. Petit i a un preu disparat: 1.250 euros al mes. La situació de desesperació ha arribat a tal punt que es reben 70 trucades en unes poques hores.

El problema és que els propietaris exigeixen el full de salari per constatar que l'inquilí no ha de tenir problemes per fer front a la despesa mensual. Els nou temporers o futurs temporers no tenen fulls de salari. Normalment, segons les fonts, asseguren que hi viuran diversos i que, per tant, no hi haurà problema perquè paguin. Sovint no és suficient, tot i que aquests grups són els que estan disposats a pagar més pels pisos.