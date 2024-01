Rebrà 25.000 euros després de quedar-se sense mobilitat en els dits per la imprudència d'un conductor

Andorra la VellaaLa imprudència d'un conductor va provocar un accident de trànsit on una dona va resultar ferida a la mà. L'home va ser condemnat per ordenança penal com a autor responsable de dos delictes menors de lesions per imprudència greu, a la pena de tres mesos de presó condicional, amb un termini de suspensió de la condemna de dos anys. També a la privació del permís de conduir per un període de cinc mesos, així com al pagament de les despeses processals, inclosos els honoraris d’advocats i taxes judicials de l’acusació particular.

La dona va ser analitzada per dos metges. El primer tenia dubtes de les seqüeles que li haguessin pogut quedar, però un segon dictamen va determinar una incapacitat del 10% i pèrdua de sensibilitat i mobilitat. Tot i que inicialment se li van concedir 37.000 euros d'indemnització, al final quedarà en 25.000.

El Tribunal Superior considera que encara que la CASS no hagi atorgat cap pensió amb relació a la pèrdua de mobilitat de diversos dits no desvirtua el fet que el perjudicat pateixi seqüela. La CASS probablement ha considerat que no hi havia conseqüències professionals, el que no impedeix a les jurisdiccions, amb independència, fixar una indemnització relativa aquesta pèrdua de mobilitat.