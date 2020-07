Els rebrots no espanten el turisme

Els rebrots de la Covi-19 que proliferen aquestes darreres setmanes tant a França com a Espanya, i l’amenaça de restriccions de trànsit provocades pel confinament que pateixen regions de l’àrea metropolitana de Barcelona i el Segrià -dos dels principals punts d’origen del turisme que entra al Principat- no espanten els visitants que rep el país. Ans el contrari, segons ha explicat aquest dimecres el ministre portaveu, Èric Jover, en la roda de premsa posterior al consell de l’Executiu. A França fa un mes i mig que la mitjana de turistes supera la d’anys anteriors i a Espanya, tot i ser encara inferior, “s’acosta a la normalitat cada dia que passa”.



“La frontera francoandorrana continua amb la tendència del juny, amb una mobilitat superior a la mitjana habitual. I a la hispanoandorrana, cada cop les dades que ens arriben s’assemblen més a les de l’estiu passat, però encara són una mica inferiors”, ha dit Jover. Potser perquè la gent es posa en la pitjor situació, això és el confinament a tot el territori nacional amb el conseqüent tancament de fronteres; o potser perquè després de tres mesos de confinament hi ha especial interès en reactivar la mobilitat, el fet és que el trànsit fronterer no ha parat de créixer des que es van aixecar les barreres.



Tant és així, que Govern ha fet càlculs i ha considerat que si s’aconsegueix mantenir la situació actual, de contenció de la pandèmia i amb capacitat sanitària i de detecció, “l’impacte sobre la situació econòmica es podrà veure restringit”.