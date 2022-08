Rebuig total de Sant Julià a la presumpta agressió per submissió química

Sant JuliàDavant el possible cas d’agressió per submissió química detectat aquesta nit de dilluns a dimarts durant el darrer dia de la festa major de Sant Julià de Lòria, i a l’espera que la investigació segueixi el seu curs i determini l’abast dels fets, la corporació laurediana ha emès un comunicat on mostra "el seu total rebuig i condemna a qualsevol tipus d'agressió, violència o actitud sexista".

A més a més, el comú insta a la ciutadania a mantenir una actitud activa davant de les agressions sexistes i contribuir a un model social i cultural que protegeixi les dones, sense justificar mai l'agressor sota la premissa de la festa.

A l’espera que la policia esclareixi el succeït la passada nit, Sant Julià de Lòria fa arribar el seu escalf a la víctima, desitjant-li una ràpida recuperació.