La recepta per cribrar el 40% de la població cada setmana: TMA i test d'antígens en saliva

Davant la situació d'amenaça de descontrol al país veí del sud i la necessitat d'efectuar cribratges massius per mirar de controlar els contagis, el Govern de la Generalitat ha decidit canviar de protocol i canviar les TMA per tests d'antígens, que donen resultats en 20 minuts. A Andorra, on la tendència és contrària a Catalunya perquè ja s'ha començat a aplanar la corba de contagis, el Govern planeja combinar les dues proves, TMA i test d'antígens, per sotmetre setmanalment el 40% de la població durant al temporada d'esquí.



Actualment s'estan utilitzant les proves TMA i PCR, que són similars, i també, però en menor mesura, els tests d'antígens per diagnosticar. Mentre les dues primeres són més fiables perquè són més sensibles, ja que miren la proteïna del nucli del virus, el test d'antigen busca les partícules de la superfície del virus, “la seva camisa”, ha exemplificat el ministre Benazet.



A dia d'avui, de la mateixa manera que passa amb les TMA, el test d'antígens es fa amb 'swabs' (bastonets) que s'introdueixen per via nasal o bucal. Però aviat, en unes setmanes, tant els uns com els altres es podran analitzar amb saliva, amb una metodologia de testatge que, òbviament, serà menys molesta que l'actual. Serà en aquest punt, probablement en un parell de setmanes, quan el Govern adquireixi aquests tests de forma massiva per combinar-los.



“La TMA té una gran sensibilitat i el test d'antigen detecta el virus en la persona quan està en fase més infectiva, és a dir, es descuida els primers dies d'infecció, però és molt efectiu si es fa amb molta freqüència, un cop per setmana”, ha explicat Benazet, qui preveu la combinació d'aquestes dues proves, sobretot entre els personal sanitari, de residències i escoles.



El 40% de la població que es cribrarà aquest hivern cada setmana serà resident al país. Com ja va explicar el ministre en l'entrevista concedida a aquest mitjà divendres passat, l'executiu no preveu testar els turistes. Aquest dilluns, Benazet ha insistit que l'estratègia de Salut Pública relacionada amb el control de la pandèmia no passa per fer proves als visitants, sinó per cribrar massivament els residents “per donar garanties tant a la gent del país com a la que ens visiti que Andorra és un país segur”.