Reclamació a Govern perquè ajorni el desnonament dels padrins

Andorra la VellaLa Coordinadora per un Habitatge Digne ha convocat una concentració divendres a les nou del matí al carrer Callaueta, número 27, d'Andorra la Vella, que és on està previst que hi hagi el desnonament dels dos avis per sentència judicial. El col·lectiu ha fet un comunicat on indica que "si Afers Socials de la mà de la ministra Trini Marín no pot garantir (un habitatge digne a preu assequible per als padrins) abans de divendres, estarem allà per recolzar-los". Segons expliquen des de l'entitat, Afers Socials va oferir 1.200 euros als germans. "Demanem empatia i que entenguin que no poden deixar a cap persona vulnerable fora de llar sense garanties d'un habitatge digne i assequible. No val dir que poden demanar ajudes. [...] Ja n'hi ha prou". Insten a l'executiu a que, si no poden garantir unes condicions dignes abans de divendres, activin els mecanismes necessaris per endarrerir el llançament del desnonament.