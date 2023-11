Reclamen més de mig milió a Aleix Espargaró en impostos per viure més temps a Espanya

Andorra la VellaEl Tribunal Econòmic Administratiu Regional de Catalunya (TEARC) ha donat llum verda per reclamar al pilot espanyol resident a Andorra Aleix Espargaró més de mig milió d'euros entre deutes i sancions per l'IRPF de 2014 a 2017. La sanció se li aplica en considerar que en aquest període va ser resident fiscal a Espanya i no a Andorra. El pilot sempre ha defensat el contrari.

Hisenda, no obstant això, considera provat basant-se en un calendari que van confeccionar els seus inspectors que Aleix Espargaró va passar al Espanya "ni més ni menys que 204 dies en 2014; 206 dies en 2015; 189 dies en 2016 i 219 dies en 2017". La fórmula bàsica per a fixar el país de residència fiscal s'estableix en 183 dies, és a dir, més de la meitat de l'any.

A més de l'IRPF, en el cas del qual és el pilot més veterà de l'actual graella de MotoGP la inspecció del fisc també "va constatar la infravaloració de la cessió del dret a explotar els drets d'imatge i la prestació de serveis de pilot de carreres a una entitat vinculada", raó per la qual "es va procedir a efectuar l'ajust corresponent". Així ho recull El Periódico d eEspanña.

Dos mesos després que aquest tribunal econòmic considerés provat que Aleix va residir fiscalment a Espanya entre 2014 i 2017, el pilot va publicar en el seu compte de YouTube un videoblog explicant les raons que l'han portat a viure a Andorra "des de fa 10 anys".

Dins de la causa contra Aleix, també s'esmenta a Pol, el seu germà també pilot de MotoGP. El dia que van anar a notificar a Aleix, els agents del fisc van aprofitar que tots dos participaven en el Gran Premi d'Aragó que es va celebrar el cap de setmana del 21 de setembre de 2018 per a intentar notificar-los l'inici de les respectives inspeccions, i, d'aquesta forma, evitar que prescrivissin els possibles delictes.

No obstant això, tant els pilots com l'agent de tots dos, expliquen els treballadors de l'Agència Tributària, es van negar a rebre'ls en el pàdoc al·legant que “no era moment ni lloc per a notificar a ningú”. Aquest dia, que es va produir a penes uns mesos després de la fi del període investigat —2014 a 2017—, Pol i Aleix Espargaró van participar en el circuit de Motorland i van quedar en 13è i 14a posició respectivament.

A pesar que segons el seu relat van estar esperant durant almenys quatre hores i que van veure passar “amb bicicleta a un pilot amb gorra, ulleres fosques i mico”, els “va resultar impossible identificar-li” i contactar amb ell. Per al TEARC, aquesta actitud d'Aleix Espargaró "posa de manifest una conducta evasiva i poc exemplaritzant en flagrant incompliment del deure jurisprudencialment reconegut de col·laboració diligent i de bona fe" amb els inspectors.

“[Ens van dir] que els [germans Espargaró] no anaven a comparèixer, que no era situació ni moment per a notificar a ningú i que dirigíssim les comunicacions a la direcció dels pilots al Principat d'Andorra. [...] Davant la seva negativa, li vam exposar que si els corredors no compareixien en el motorhome ens dirigiríem als boxs, on estan les motos, i els esperaríem allí. Va manifestar que això no podia ser, que eren domicilis constitucionalment protegits i que no podíem assetjar-los de semblant manera. Va cridar a qui va dir era advocat dels germans i, després d'una llarga conversa, va insistir en la protecció constitucional del domicili i en què dirigíssim les notificacions al domicili d'Andorra. El [col·laborador] va dir que anava a cridar a la Guàrdia Civil perquè deixéssim d'assetjar-los. Li indiquem que no hi havia cap inconvenient i ens vam oferir a cridar nosaltres”, van relatar.

Aquesta no va ser, no obstant això, l'única vegada que el fisc va intentar abordar a algun dels dos germans Espargaró en un circuit de MotoGP aquest any. Dos mesos més tard, és a dir, al novembre, Hisenda va tornar a intentar notificar presencialment a Aleix, aquesta vegada en el circuit de Jerez, però tampoc va aconseguir el seu objectiu, encara que en negar-se ell personalment els agents de l'Agència Tributària li van donar oficialment per notificat.