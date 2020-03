La recollida de matèria orgànica creix un 13% el 2019

La recollida de matèria orgànica ha experimentat un increment del 13,1% el 2019, confirmant l’objectiu que s’havia marcat des del ministeri de Medi Ambient que aquesta fracció se situés per sobre de les 1.000 tones anuals. Així, tal com consta en el balanç de la gestió de residus que ha fet el ministeri, l’any passat el volum de matèria orgànica recuperada va ser de 1.198,4 tones, quan el 2018 s’havia situat en 1.060.

També continua anant a l’alça el volum de grans productors que participen en aquesta recollida, que ja arriben a 80. Nou d’aquests són grans productors que estan obligats a dur a terme aquesta recollida i d’altres 71 són establiments que participen en aquesta recollida de manera voluntària.

Tal com exposen des de Medi Ambient, les més de mil tones de matèria orgànica recollida han estat exportades a una planta de compostatge pròxima al país per fer-ne compost i està previst que aquest material es recuperi per utilitzar-lo a parcs i jardins del país.

Cal recordar que el projecte per a la recollida de matèria orgànica va començar el 2017 després que el Govern adjudiqués aquest reciclatge amb l’objectiu de recollir aproximadament un 10% de la matèria orgànica produïda al Principat, és a dir, unes 1.000 tones anuals. La recollida de la matèria orgànica dels grans productors es va iniciar el dilluns 31 d’octubre del 2017 amb catorze empreses, vuit de les quals corresponien a centres comercials i la resta, a hotels i restaurants.

Altra dada que també reflecteix el balanç de la gestió de residus corresponent al 2019 fa referència a la recollida de material tèxtil. Així, cal destacar que el Rober de Càritas, un projecte destinat a recollir roba de segona mà per ser reutilitzada, va recuperar l’any passat 49,8 tones. La roba que no s’utilitza al país s’exporta a Càritas Lleida i, en aquest sentit, les dades indiquen que un 2% va ser reutilitzada al país mentre que el 98% es va destinar a l’exterior. També relacionada amb Càritas hi ha la gestió dels aliments que es fa a través del Banc d’aliments. Al llarg de l’any passat, segons les dades facilitades des de Medi Ambient, es van recollir 24 tones d’aliments que es van distribuir entre 68 famílies beneficiàries.