Recollida de signatures de veïns d'Arinsal per aturar l'edificació d'un projecte immobiliari de 32.000 metres quadrats

Andorra la Vella150 veïnes i veïns d’Arinsal impulsen una recollida de signatures per tal que el Comú de la Massana repensi l’edificació d’un projecte immobiliari de prop de 32.000 metres quadrats i de fins a 18 metres d’altura al centre del poble, a tocar del telecabina i del centre històric.

Tal i com afirma un dels portaveus del col·lectiu; el corredor resident a Arinsal, Cyril Despres, “No tenim res en contra del promotor, que entenem que té tot el dret de guanyar-se la vida i de treure rendiment de les seves propietats, però veient la mida d’un projecte que s’ha anat fent gran des de la seva concepció i l’impacte innegable que tindrà sobre el poble, no ens podem estar d’alçar la veu. Sobretot quan hem vist que presenta múltiples irregularitats que ja hem denunciat davant el Comú de la Massana.”

El projecte inclou habitatges i edificis amb capacitat per acollir fins a mil persones, la meitat de la població actual d’Arinsal. Aquest fet, fa témer no només per l’impacte sobre l’entorn sinó -sobretot- per la capacitat del quart d’absorbir aquest increment exponencial de la població, que ja pateix talls puntuals de llum en dates de molta afluència turística.

Els darrers mesos, una delegació dels veïns d’Arinsal s’ha reunit fins a dues vegades amb el Comú de la Massana per fer-los arribar la seva preocupació; no només per la desproporció del projecte sinó perquè s’han detectat greus irregularitats en la concepció del mateix.

És per aquest motiu que – tal i com explica Despres “el mes passat vam fer arribar un plec d’al·legacions al pla parcial per tal que el Comú de la Massana- tal i com marca la llei- doni deu dies al promotor per corregir-ne els possibles defectes. En cas que no es faci així, el Comú no només pot i sinó que és la seva obligació desestimar el projecte.”

El problema, segons avança Despres, és que “d’això fa més d’un mes, però el Comú de la Massana no ha fet res i no entenem el perquè.” El col·lectiu, no està en contra que s’edifiqui, però sí vol que si el projecte tira endavant es faci a la mida del poble i respectant escrupolosament la normativa actual. “Entenem que si el projecte es desestima ara, permetrà que per ser aprovat en el futur hagi de rebre el vistiplau dels ministeris competents en urbanisme i medi ambient, com qualsevol altra sol·licitud presentada als comuns després de l’entrada en vigor, el setembre de l’any passat, de la Llei per a la promoció de la sostenibilitat del desenvolupament urbanístic i del turisme.”

Els veïns, davant la passivitat del Comú de la Massana, s’han organitzat per expressar el seu rebuig al projecte tal com s’ha presentat al comú i ara busquen el suport de la ciutadania a través d’una campanya de recollida de signatures a través de la plataforma Change.org, que s’ha posat en marxa avui.