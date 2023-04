Es recomana limitar l'ús de vehicle privat del 6 al 10 d'abril

Andorra la VellaEl Servei de la Policia, el Departament de Mobilitat i els Serveis de Circulació comunals atendran el dispositiu especial de trànsit per al pont de la Setmana Santa, entre el 6 i el 10 d’abril, que preveu l’entrada de 58.000 vehicles, dels quals 39.000 entrarien per la frontera amb Espanya i 19.000 per la francesa. Per aquesta raó, des de Mobilitat recomanen limitar l'ús del vehicle privat sempre que sigui possible, fent ús del transport públic i potenciant els desplaçaments a peu.

Aquest dispositiu especial, coordinat entre diferents departaments, té l’objectiu de garantir la seguretat dels residents i els visitants, i alhora anticipar-se a les possibles retencions a la xarxa viària del Principat especialment en hores punta. En concret, els dies que s’esperen més entrades per la frontera hispanoandorrana són el 6, el 7 i el 8 d’abril, amb 9.000, 9.000 i 8.000 accessos de vehicles, respectivament. El dia 9, amb 6.000 entrades, i el dia 10, amb 7.000 entrades, clourien el dispositiu especial amb motiu d’aquesta festivitat. En el cas de la frontera amb França, les entrades previstes són de 4.000 vehicles tant el 6 com el 7 d’abril; de 5.000 vehicles el dia 8; i finalment de 3.000 vehicles tant el 9 com el 10 d’abril.

Pel que fa als horaris de màxima afluència d’entrada, a la frontera del riu Runer es calcula que aquests se situaran entre les 9 hores i les 14 hores del 6 al 9 d’abril, mentre que el dia 10, de 17 hores a 21 hores, es preveu una entrada important de vehicles andorrans que retornen després del pont. En el cas de les sortides, la màxima afluència es podria situar entre les 18 hores i les 19 hores del 6 al 9 d’abril. A la frontera del Pas de la Casa, la màxima afluència d’entrada es preveu de les 8 hores fins les 13 hores del 6 al 9 d’abril. Les sortides a la mateixa frontera s’estimen més importants entre les 15 hores i les 19 hores dels mateixos dies.

Coincidint amb la previsió de gran afluència d’entrada de divendres i dissabte, es posarà en marxa un doble carril de pujada de les 7:30 hores fins les 15 hores –ampliable en funció del trànsit– a l’Avinguda Francesc Cairat de Sant Julià de Lòria. A més, es destaca la necessitat d’informar-se abans d’iniciar el trajecte quotidià a través de l’aplicació de mòbil o la pàgina web de Mobilitat.