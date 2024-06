Recomanen fer servir la pista de la Rabassa per poder accedir a Espanya

Andorra la VellaUn usuari ha compartit en les seves xarxes una ruta alternativa que permet sortir del país cap a Espanya, a través de la pista de la Rabassa. Una via d'accés complicat i que, com alguns usuaris li recorden, és també coneguda per ser la ruta dels contrabandistes, ja que alguns circulen per aquesta zona per intentar evitar els controls fronterers.