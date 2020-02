La reconstrucció dels Serradells començarà a mitjans de març

Les obres de reconstrucció del centre esportiu dels Serradells començaran a mitjans de març i no tindran cap sobrecost per al comú d’Andorra la Vella. Així ho ha anunciat la cònsol major, Conxita Marsol, el dia que s’han obert les ofertes per a la reconstrucció del centre esportiu i després, també, d’haver tancat un acord amb Progec que permet que la constructora es faci càrrec de la part de les obres de la façana que ja havia cobrat quan va tenir lloc l’incendi dels Serradells.

Marsol s’ha mostrat satisfet per l’acord aconseguit amb Progec ja que d’aquesta manera el comú només haurà de fer front a un pagament de dos milions d’euros. Un milió corresponent a les millores que es volen fer aprofitant les obres (com per exemple canvis al terra) i l’altre milió és per fer front a la part de façana que Progec encara havia de fer i que el comú no havia abonat quan va tenir lloc l’incendi. Els altres 4,2 milions que es calcula que poden costar les obres se sufragaran amb els diners que la corporació comunal ha rebut de les companyies asseguradores. D’aquesta manera, la cònsol major ha destacat que “la reconstrucció es farà a cost zero” i alhora, que l’acord amb Progec “evita processos judicials” contra la constructora o contra la companyia asseguradora.

Marsol ha destacat que han estat finalment sis les empreses que han presentat oferta per fer les obres als Serradells, que s’allargaran durant quinze mesos. L’acord amb Progec també facilita que es puguin fer les adjudicacions dels treballs per lots. De fet, el concurs estava plantejat de tal manera que si finalment no hi havia entesa amb l’empresa, es fes l’adjudicació en un sol paquet. Així, es triarà una empresa per a l’enderroc i una altra per a la reconstrucció de la resta de l'edifici que no sigui la façana. Tal com ha manifestat la cònsol major, es pot encarregar a una sola empresa o a més d’una. Primer s’haurà de fer l’enderrocament de la part que va resultar malmesa per l’incendi, que pot durar tal com ha manifestat Marsol uns dos o tres mesos, i posteriorment Progec ja podria començar la feina de reconstrucció de la façana.

La mandatària comunal s’ha mostrat confiada que els treballs puguin estar enllestits per als Jocs dels Petits Estats i que de fet es pugui “inaugurar” amb motiu d’aquesta cita esportiva. La cònsol major ha manifestat que creu que s’hi serà a temps però que si en uns mesos es veiés que l’obra no evoluciona per tenir la piscina enllestida, llavors es plantejaria al patronat dels jocs per mirar de buscar alguna alternativa.