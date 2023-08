Rècord de públic a les Nits d'estiu de FEDA Cultura

Andorra la VellaAmb una oferta que ha inclòs visites guiades, observacions astronòmiques i col·laboracions artístiques, les nou activitats organitzades per FEDA Cultura en el marc de les Nits d’estiu als museus han establert un nou rècord d'assistència i han arribat a 786 persones. Això vol dir que s’ha registrat un augment del 62,4% en comparació amb l'any passat, quan es van comptabilitzar 484 assistents. Cal tenir en compte, però, que el 2022 es va haver d’anul·lar la sessió de cinema a la vora del llac a causa del mal temps.

Aquest any, en un context sense restriccions sanitàries, totes les activitats han omplert l’aforament previst, i fins i tot l’han superat. S’han hagut de fer dos passis de la visita teatralitzada 'FHASA, la llum de la seva llar' al MW Museu de l'Electricitat, a càrrec de Les Il·luminades, per satisfer la demanda. Destaca també l'èxit de les dues visites nocturnes al Camí hidroelèctric d'Engolasters i el recorregut previ al concert del FeMAP, que han requerit la formació de dos grups en cada ocasió per acomodar a totes les persones interessades.

Les activitats d’observació astronòmica, com cada estiu, continuen sent el plat fort del programa, apropant a la població coneixements sobre l'espai de manera didàctica en un entorn privilegiat per gaudir de la contemplació de la lluna, les estrelles i els planetes.

Així mateix, enguany s’ha pogut projectar en col·laboració amb el Festival Ull Nu la pel·lícula familiar 'Minúsculs, la vall de les formigues perdudes', despertant entre els més petits la curiositat pels insectes i la seva importància en els ecosistemes. Els menuts també han pogut gaudir del joc de pistes 'Acuita la dinamita!', tot i que les condicions meteorològiques d’aquell dia no eren les més favorables.

FEDA Cultura té l'objectiu de continuar contribuint al programa de Nits d'estiu als museus en les pròximes edicions. Aquestes activitats serveixen per explicar la història de la producció d'electricitat a Andorra i difondre valors relacionats amb la sostenibilitat, la cultura, la ciència i les arts en espais singulars com el Camí hidroelèctric, el llac d'Engolasters i el MW Museu de l'Electricitat, recorden en un comunicat.