La rectoria de la Universitat d'Andorra recaurà sobre Josep Fortó, Alexandra Monné o Ramon Copons

Andorra la VellaEl mandat de l'actual rector de la Universitat d'Andorra Miquel Nicolau està a punt de finalitzar. El Consell Universitari de la Universitat d'Andorra (UdA) el va reelegir el maig del 2019 com a rector del centre per un lustre. Nicolau va ser escollit per unanimitat.

Fins a la data, segons informa Andorra Televisió, hi ha tres aspirants que han presentat la seva candidatura. Josep Fortó, director del Centre d'Estudis Empresarials; Alexandra Monné, professora, i Ramon Copons, exresponsable de la Universitat Carlemany.

El Consell Universitari que ha de fer l'elecció està format pel rector, dos representants de l'administració general, dos del personal docent, dos estudiants, un representant del personal administratiu i tècnic, un de l'àmbit empresarial i una de les entitats que col·laboren amb la Universitat.