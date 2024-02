El recull d'imatges de la marxa lenta de fins a setanta tractors a l'N-145

Andorra la VellaDesenes d'agricultors i ramaders de l'Alt Urgell i la Cerdanya, amb la presència de més de 70 tractors i una vintena de cotxes, furgonetes o tot terrenys, han iniciat aquest dimarts al matí una marxa lenta per la carretera N-145 per denunciar els problemes creixents del sector primari, tant al Pirineu com a la resta de Catalunya, i reclamar un conjunt de millores per dignificar la pagesia i garantir-ne la viabilitat. Tal com informa Ràdio Seu, una de les principals queixes que han expressat els manifestants és l'excés de burocràcia per part de les institucions, tot i que el manifest que han presentat inclou moltes altres queixes pel que fa a temes com la crisi de preus, les limitacions a nivell mediambiental, la poca flexibilitat de la Política Agrària Comuna (PAC) i els danys de la fauna salvatge alliberada per les administracions al Pirineu.

#EnImatges Tall de carretera de la pagesia de l'#AltUrgell i la #Cerdanya. Es preveuen talls a l'N-145 fins a les 18h. El sector reclama una reducció de la burocràcia, preus justos i responsabilitats pels danys de fauna, entre altres. Informació prèvia: https://t.co/Hw8s1aXl9z pic.twitter.com/SGesnvqovZ — RàdioSeu (@RadioSeu) 6 de febrero de 2024

Tal com havien anunciat, els pagesos s'han reunit a les 11 del matí als dos extrems del municipi de la Seu d'Urgell: el polígon de Castellciutat i el barri de Sant Pere. Alguns dels participants havien començat la marxa més d'hora perquè sortien des d'Oliana o des de la Cerdanya, per la qual cosa de bon matí ja han causat retencions o lentitud en el trànsit a la C-14, en direcció a Adrall, i a l'N-260 en direcció a la Seu.

Vídeo | Marxa lenta de tractors de la pagesia de l'#AltUrgell i la #Cerdanya a la confluència entre les carreteres N-260 i N-145. pic.twitter.com/QLoZnLrAE4 — RàdioSeu (@RadioSeu) 6 de febrero de 2024

Des dels dos punts de trobada a la capital de l'Alt Urgell, han començat sengles marxes que al cap d'una estona han confluït a la rotonda d'Andorra, on comença la carretera N-145. Llavors, han iniciat la marxa lenta per la via que connecta la Seu i Andorra. A dos quarts d'una del migdia, han arribat fins a tocar de la duana de la Farga de Moles, on han aparcat els tractors i han llegit el manifest de la jornada, sota el lema 'Sense pagesos no hi ha Pirineu!'.