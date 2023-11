El recull d'imatges del nou espectacle de les fonts de colors de la Rotonda

Una gran quantitat de públic s'ha aplegat durant les 20.30 hores d'aquest divendres pels voltants del passeig del riu i de la plaça de la Rotonda per a presenciar de ben a prop l'estrena del nou espectacle 'Aqua et lumina' de les fonts de la Rotonda. Una nova coreografia de llum i aigua amb la temàtica de Nadal que s'ha acompanyat de la música creada pel violoncel·lista i compositor Jordi Claret. "Es van presentar un total de divuit propostes i, al final, la peça 'Colors de Muntanya' ens va convèncer a tot el jurat" ha destacat el cònsol major de la capital, David Astrié, mentre assegurava que aquest tema d'uns quatre minuts de durada "té moltes reminiscències a bandes sonores de pel·lícules de Nadal".

Pel que fa a la previsió de públic, el cònsol major de la capital ha assenyalat que fins ara, i amb les funcions anteriors, s'ha calculat una mitjana de 400 espectadors per espectacle, i ho ha qualificat "d'èxit". En aquest sentit, Astrié ha admès que no sap si 'Aqua et lumina' mantindrà el mateix nivell d'assistència, però, en tot cas, ha celebrat la gran presència de públic d'aquest divendres i ho ha atribuït a la celebració del Black Friday i a l'obertura del Poblet de Nadal. "Ahir vaig poder parlar amb alguns dels restauradors que es trobaven a la zona i tots els locals estaven absolutament plens" ha comentat.

Amb el passeig ple hem estrenat ‘Colors de muntanya’, el nou espectacle de les Fonts de la Rotonda!!! 🤩



Recordeu 👉🏼 Divendres, dissabtes i festius a les 20.30h@turismeandorra pic.twitter.com/nauHyRSx4Z — Andorra la Vella (@AndorraCapital) 26 de noviembre de 2023

Astrié, a més, ha recordat que el nou espectacle no substituirà l'anterior -'Viva la vida' de Coldplay- sinó que es projectaran un darrere de l'altre. Quant als horaris, el cònsol major d'Andorra la Vella ha indicat que l'espectacle es podrà veure tots els divendres i dissabtes, i els festius a les 20.30 hores.

Claret, per la seva banda, s'ha mostrat molt satisfet d'aquesta estrena i ha assegurat per a ell ha estat una veritable sorpresa el fet de rebre aquest premi, ja que, com ha indicat, no és compositor de professió. "Per a mi és un hobby, però s'està convertint en una professió" ha assenyalat el músic. "La veritat és que la composició, per a mi, és gran passió ara mateix" ha afegit.

De fet, el violoncel·lista ha recordat que el seu primer contacte amb el món de la composició va ser uns anys enrere, quan va compondre una peça per un vídeo que es va presentar al festival californià 'Burning Man'. A partir d'aquell moment, tal com ha comentat Claret, el músic ha anat rebent altres feines relacionades amb la composició, com ara, la creació de la campanya de Nadal d'Open Arms. "Ara estic preparant la composició d'una pel·lícula documental d'un arquitecte de Barcelona molt conegut" ha avançat.