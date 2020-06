Els recuperats de coronavirus s'eleven a 744

Tres persones més han superat la malaltia en les darreres 24 hores i el total de recuperats ja s'eleva a 744, segons ha informat el Govern amb l'actualització de les dades sanitàries. Des d'aquest dissabte no s'ha registrat cap contagi nou i el nombre total de casos continua sent de 852 persones, 57 de les quals es troben en actiu. A més, també ha passat un altre dia sense haver de lamentar cap mort per coronavirus, les quals es mantenen en 51 des de mitjans de maig.

D'altra banda, dels casos curats, un correspon a un professional de la salut i en aquests moments tan sols resta un sanitari positiu. Els cossos especials es mantenen sense cap afectat. Pel que fa a l'hospital, aquest diumenge encara hi ha deu persones amb la malaltia ingressades, totes elles a planta.