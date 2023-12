El referèndum sobre la UE, vinculant i cap al desembre

Andorra la VellaLandri Riba ha explicat que la Unió Europea aprovarà el text de l'acord d'associació amb Andorra abans de l'1 de juny ja que acaba el mandat de la Comissió Europea amb eleccions al Parlament Europeu. En el primer semestre de l'any vinent el text ha de ser validat tant per la Comissió com pel Parlament Europeu.

Per la part andorrana s'espera que a l'abril Govern pugui rubricar el text de l'acord d'associació. Landri Riba ha deixat clar que això no comporta cap altre compromís que "estabilitzar" el text. En aquelles dates arribaran també els estudis d'impacte sobre quin suposat efecte tindrà l'acord en l'economia andorrana.

Al setembre es decidirà la data del referèndum que, en principi, seria "cap al desembre". Riba ha deixat clar que el referèndum serà "vinculant" i, per tant, si es guanya el referèndum, l'acord es ratificarà. També ha indicat que cal una llei específica per al referèndum perquè s'han de fixar temes concrets que ara mateix no estan regulats. Riba ha posat com a exemple "la durada de la campanya electoral del referèndum".