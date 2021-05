Reforma integral del carrer Costes de Teixidó de la Massana

La MassanaA l’estiu es portarà a terme la renovació completa del carrer Costes de Teixidó, que connecta el centre de la Massana amb les escoles i amb la carretera de Sispony. L’objectiu és convertir-lo en una via segura, pensada perquè els vianants hi puguin caminar d’una forma "tranquil·la" i "agradable", segons informa el comú en un comunicat. Per això es construiran voreres amples i s’hi introduirà vegetació per millorar la qualitat de l’aire mitjançant l’absorció de gasos contaminants. També es convertirà el carrer en sentit únic de baixada i es limitarà la velocitat, amb passos elevats. “Es tracta d’un projecte global per fer més amable aquest carrer tant utilitzat pels massanencs. Vam decidir portar a terme el projecte aprofitant que calia realitzar les obres de separació d’aigües pluvials i residuals, i també la renovació del tub d’aigua potable”, ha explicat la cònsol major, Olga Molné, que ha remarcat que la finalitat d’aquesta acció és millorar la qualitat de vida dels habitants de la zona i dels vianants que es volen desplaçar caminant a Sispony o a la zona de les escoles.

“La Massana del futur l’hem de crear entre tots i per això ens hem reunit amb diversos veïns de la zona per explicar-los aquest projecte abans de la licitació i cal dir que els veïns el veuen amb bona ulls”, ha explicat Molné. La realització del projecte requereix la cessió anticipada d’un terreny privat per fer un tram de vorera, que ja s’ha pactat i que també s’ha votat en la sessió de consell de comú d'aquest dilluns. Les obres es portaran a terme durant els mesos de juliol i agost coincidint amb les vacances escolars i una disminució de la circulació en aquest carrer. El cost de l’obra serà de 880 mil euros. Aquesta intervenció forma part del pla d’accions 'La Massana sostenible', aprovat pel consell de comú del mes d’octubre passat.

Consultes més fàcils

L’altre punt destacat de la sessió ha estat l’aprovació d’una partida de 75 mil euros per reformar un local de la primera planta de l’edifici administratiu per ubicar-hi el departament de Finances, que actualment es troba repartit entre diferents despatxos. “La finalitat és que tot l’equip treballi en un mateix emplaçament, optimitzant i racionalitzant l’espai, i fent les consultes més fàcils als ciutadans”, ha exposat la cònsol menor, Eva Sansa. Fins ara en aquest local hi havia la botiga de l’entitat benèfica Carisma, que ha passat a un altre espai comunal a peu de carrer, guanyant en visibilitat.

D’altra banda, en la sessió s’ha aprovat l’actualització dels preu públics per a les activitats d’estiu i la partida per portar a terme la segona fase de la reforma integral dels berenadors, que estarà enllestida a l’estiu.