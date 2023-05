El refugi guardat Borda de Sorteny i Secnoa, els primers en tramitar el segell de reserva de la biosfera

OrdinoEl refugi guardat Borda de Sorteny i Secnoa, han estat les primeres empreses d’Ordino a fer la sol·licitud per obtenir el segell de la reserva de la biosfera com a empreses turístiques compromeses. El cònsol major, Josep Àngel Mortés, ha expressat el seu agraïment i s’ha mostrat satisfet davant la iniciativa a la reunió de la taula de dinamització, que ha tingut lloc aquest matí, liderada pels cònsols i la conselleria de Turisme i Dinamització. A la sala del consell, han estat present els principals actors de la parròquia, amb representació del sector hoteler, agrícola i artesà, a més del director de l’estació d’Ordino Arcalís.

Segons s’ha transmès als participants, els segells permetran fer una comunicació més efectiva i integradora dels valors que implica formar part de la reserva de la biosfera.

El segell permetrà a les empreses mostrar el seu compromís amb la sostenibilitat i col·laborar professionalment en xarxa. El 15 de juny es reprendrà el curs d’informador de la reserva de la biosfera, obert a la participació de totes les empreses que vulguin formar-ne part. Amb aquest alineament, productes i empreses guanyaran un fet diferenciador per atraure nous públics sensibilitzats amb les polítiques de promocionar el territori amb aquests dos segells.

La sol·licitud del segell es podrà fer al servei de tràmits del comú i caldrà adjuntar una petita memòria de l’entitat. Els productors i les empreses ja han rebut tota la documentació per l’adhesió, a més de prendre consciència del seu rol com a actors principals de la reserva de la biosfera.

A la trobada, s’ha presentat les principals activitats i els esdeveniments que tindran lloc a Ordino els mesos d’estiu, a més d’exposar alguns dels projectes que es treballen des de la conselleria de Turisme com el procés de candidatura per obtenir el distintiu 'Best Tourism Villages', atorgat per l’Organització Mundial del Turisme (OMT).