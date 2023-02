El registre de donants de medul·la òssia compta amb 131 nous inscrits el 2022

Andorra la VellaEl registre de donants de medul·la òssia assoleix 404 persones inscrites, 131 de les quals es van registrar el 2022. El programa, gestionat per la Fundació Carreras i impulsat pel ministeri de Salut i el Servei Andorrà d'Atenció Sanitària, es va posar en marxa el juny del 2021. Des de l'inici del programa, 13 pacients oncohematològics d'Andorra que han hagut de sotmetre's a tractaments complexos s'han allotjat als habitatges que ofereix la Fundació Josep Carreras, durant el període que han durat el trasplantament de medul·la o les immunoteràpies CAR-T. Amb l'acord signat entre el Govern i la Fundació Josep Carreras, l'entitat del tercer sector realitza campanyes de sensibilització en les diferents parròquies, ampliant així els llaços amb Andorra i fent créixer la base social i els recursos econòmics. Actualment, compta amb més de 570 col·laboradors d'Andorra.

El procés per fer-se donant consta de tres passos: informar-se en el web específic creat amb tota la informació necessària (https://andorra.medullaossia.org), inscriure's i, en cas que hi hagi un receptor compatible, iniciar la donació. El registre com a donant de medul·la també es pot fer en les campanyes de donació de sang. Una vegada inscrits, s'envia una mostra de sang del donant al Banc de Sang i Teixits de Catalunya per dur a terme el tipatge HLA. Els resultats són bolcats a la base de dades del REDMO gestionat per la Fundació Josep Carreras. Així els donants d'Andorra entren a formar part de la xarxa internacional de donants i passen a estar disponibles per a qualsevol pacient del món. Pel que fa al procés, l'obtenció de cèl·lules mare es du a terme en un centre especialitzat de Barcelona i els donants tenen cobertes les despeses de desplaçament, d'alimentació i, si s'escau, la baixa laboral.

Pel que fa a Fundació Josep Carreras, aquesta disposa de sis pisos d'acollida i un programa d'allotjament en hotels a disposició de pacients oncohematològics amb recursos econòmics limitats i les seves famílies. Tots són recursos unifamiliars, sense cost per als pacients i adjudicats sempre pel servei de Treball Social dels hospitals. Els hospitals amb què la Fundació té subscrit un conveni per a l'assignació d'allotjaments solidaris són els principals hospitals de referència de Barcelona: Hospital Clínic, Hospital Sant Pau, Hospital Vall d'Hebron, ICO-Badalona / Germans Trias i Pujol, ICO - L'Hospitalet de Llobregat i l'Hospital Sant Joan de Déu.