Els registres als comensals no inclouran el seu número de cens

Una de les queixes de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA) ha estat aquest dimecres quan, l’endemà de l’anunci, per part del Govern, del darrer paquet de mesures antiCovid, amb entrada en vigor la mitjanit passada, no se’ls havia consultat un dels punts a complir per part del sector de la restauració: el registre individualitzat dels comensals. Consultats per l’ARA Andorra, des de l’agència admetien que demanar nom, cognoms, número de telèfon, número de cens o d’identitat i data i hora del servei s’excedia i limitava amb la protecció de dades.



És per aquest motiu que des de l’ens s’han posat en contacte amb el Govern i d’aquí ha arribat la rectificació. Així, en l’obligat registre diari que per escrit han de tenir els hostalers dels seus clients, hi hauran de fer constar el nom i cognom, número de telèfon i data i hora del servei. “Dades més que suficients per localitzar el contacte en cas que se l’hagués d’informar de la traçabilitat d’algun cas positiu al local”, explica el director de l’agència, Joan Crespo.



Aquest registre, que haurà d’estar sempre a disposició del Cos de Policia i dels funcionaris amb funcions d’inspecció, restarà en mans del ministeri de Salut, que l’haurà de destruir tan bon punt acabi la vigència del decret amb les mesures antiCovid.

Recordem que la resta de mesures que afecten als locals de restauració són les obertures restringides als següents horaris: de 12 a 16 hores pels serveis de dinar i de 19 a 24 hores pels sopars. El nombre màxim de comensals per taula es manté reduït a cinc. I les taules hauran d’estar separades obligatòriament per les distàncies mínimes estipulades.