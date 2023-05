El reglament que permet l'us de càmeres als agents de circulació, aprovat en poques setmanes

EncampEl reglament que permetrà que els agents de circulació puguin dur càmeres de videovigilància es podria aprovar en poques setmanes. Ho ha manifestat la cònsol major d'Encamp i presidenta de l'Òrgan interparroquial de coordinació dels Serveis de Circulació, Laura Mas, qui ha explicat que la comissió ja té redactat el document i l'estan acabant de revisar perquè sigui una realitat ben aviat. D'aquesta manera, en el marc de la celebració de la XVI diada dels agents de circulació, que ha tingut lloc a la parròquia encampadana, ha posat en relleu la importància del col·lectiu per la tasca de servei públic que duen a terme, ja que "són els primers a arribar i els darrers a marxar" del lloc en el cas que hi hagi un succés. "Creiem que han de dur càmeres de videovigilància per la seva seguretat i la de tots els ciutadans, igual que fa la policia", ha exposat.

Mas també ha fet el punt sobre la necessitat de desenvolupar els reglaments que s'esmenen a partir de la legislació, com per exemple l'homogeneïtzació dels plans dels comuns perquè siguin tots igual, sobretot tenint en compte que "ara són un cos especial" i el desenvolupament del pla de formació i de la carrera professional, entre altres. "El que volíem és actualitzar aquesta llei i era molt important poder parlar del pla de formació i la carrera professional, així com incloure totes les tasques diàries que realitza el col·lectiu", ha matisat, fent especial esment al fet que la llei "no modifica les atribucions dels agents de circulació".

Per la seva banda, el ministre de Presidència, Economia i Empresa en funcions, Jordi Gallardo, qui ha assistit a l'acte en representació del Govern, ha recordat que la llei recull "bona part de les reivindicacions i necessitats de modernització i actualització" que requeria el cos, apuntant que la legislació passada datava del 2005. Així doncs, i tenint en compte que va ser aprovada al gener per unanimitat pel Consell General, ha considerat que "respon a les necessitats" del col·lectiu, tot i que ha assenyalat que, "com tota legislació", fins a la seva implementació total no es podrà detectar si hi ha aspectes a repensar o millorar. "De moment no ens ha arribat res, però és cert que tot just s'està posant en pràctica i, com qualsevol altra llei, a mesura que la societat evolucioni i les necessitats i exigències dels agents ho facin, el text s'haurà d'adaptar", ha exposat.

Quant a l'acte de celebració de la XVI diada dels agents de circulació, s'ha iniciat amb una missa solemne a l'església de Santa Eulàlia i ha continuat a la sala d'actes del Complex Esportiu, on s'han aplegat més de 150 assistents entre agents de circulació i autoritats de diferents cossos especials i s'han lliurat una vintena de condecoracions a la trajectòria laboral. A més, s'ha atorgat un diploma als quinze treballadors públics que han finalitzat la formació, amb es quals el nombre d'agents s'enfila als 230.

D'altra banda, qüestionat sobre l'aterratge d'Hife al país després de l'aturada de Montmantell, Gallardo ha comentat que encara és aviat per saber si es tracta d'una implantació temporal o definitiva. En el cas de la segona opció ha asseverat que haurà de complir amb el que preveu la llei de transport, les concessions que s'han de dur a terme i el procés d'adjudicació. Tanmateix, ha defensat que "és evident que hi havia d'haver una reacció a curt termini per garantir el servei". En la mateixa línia, ha lamentat que una empresa "històrica" del país hagi de fer fallida per les conseqüències que implica pels treballadors, les famílies i la imatge del país.