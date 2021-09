Renovació Democràtica anuncia la seva dissolució

Andorra la VellaFa 10 anys era notícia...

El president de Renovació Democràtica, Ricard de Haro, ha anunciat aquest matí que el partit escaldenc ha iniciat el procés de dissolució i que, en conseqüència, no seran presents a les eleccions comunals. La decisió va ser presa, segons ha desvetllat Ricard de Haro a la tertúlia de l'Ara i Aquí de RNA, en la reunió que van mantenir aquest dilluns passat. El fet de dissoldre's no implica, segons el polític escaldenc, que s'integrin en cap altra formació política, si no que cadascú 'farà o no farà'. De Haro ha explicat que les motivacions que han dut RD a dissoldre's han vingut donades per l'actual panorama polític nacional després de les eleccions generals en el qual 'el país vol dues opcions, anem cap amunt i la motivació no era l'adequada'. El president d'RD també ha reconegut que no han trobat relleu a l'actual junta directiva.