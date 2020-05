Reobertura dels comerços en un dia festiu i amb rebaixes

El desconfinament generalitzat a partir de dilluns permetrà l'obertura de comerços. Sònia Yebra, presidenta de The Shopping Mile, s'ha mostrat molt satisfeta amb la reobertura i ha indicat que estan molt preparats. En aquest sentit, ha indicat que tenen molt bones expectatives amb els clients del país pel fet que dilluns sigui un dia festiu ja que "esperem que la gent surti amb ganes de passejar i a anar de botigues i restaurants". A més, ha afegit que un altre dels incentius són les rebaixes, les quals també començaran dilluns. "Volem intentar activar el consum intern durant aquests dies".

Quant a l'aixecament de les restriccions de les fronteres, Yebra, ha comentat que esperen que algun turista francès també es deixi veure per les parròquies centrals, però ha remarcat que, de moment, aquesta obertura ajudarà principalment al Pas de la Casa. "D'on ens venen més turistes i clients és de la frontera espanyola i fins que no sapiguem quan podran entrar, estarem oberts pels clients del país". També ha comentat que la idea que tenen les principals botigues és obrir ja dilluns i normalitzar la situació.

D'altra banda, la presidenta de les associacions de comerciants ha volgut transmetre un missatge de seguretat pels protocols i mesures d'higiene. "Ho tenim tot net i higienitzat", ha comentat Yebra, qui ha afegit que serà obligatori l'ús de mascareta tant per clients com per treballadors, els clients s'hauran de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic i tothom haurà de mantenir la distància de seguretat. Més concretament, pel que fa a les botigues de roba, ha afegit que hi haurà una neteja intensiva dels emprovadors i també s'aplicarà una quarantena del producte que la gent s'emprovi.