Reobre la carretera de la Comella que connecta Andorra la Vella i Escaldes

Andorra la VellaLa carretera de la Comella que connecta Andorra la Vella i Escaldes ha estat reoberta avui després que els treballs de sanejament i retirada de rocs hagin finalitzat amb èxit.

Tal com ha informat RTVA, els tècnics han retirat tots els blocs inestables al punt on dimecres passat es va produir una esllavissada, assegurant així un pas segur per als vehicles. Durant aquest matí, el Centre d’Operacions d’Emergència (COEX) ha verificat la zona i ha autoritzat oficialment la reobertura de la connexió.

Malgrat la reobertura, el punt exacte on va tenir lloc l’incident es manté senyalitzat per precaució, i es demana als conductors que extremen la precaució en aquesta àrea.