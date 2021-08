Reparada la fuita que ha deixat sense subministrament d'aigua pobles de la Massana

La MassanaEl comú de la Massana ha anunciat aquest dijous a primera hora del matí que la fuita d'aigua que ha deixat sense subministrament alguns pobles de la parròquia ja ha estat reparada. El succés va tenir lloc dimecres al migdia i l'equip d'Aigües va estar hores mirant de localitzar on era la fuita. Durant la tarda van iniciar-se els treballs de reparació, que s'han allargat durant la nit. Finalment, aquest dijous al matí encara hi havia alguns usuaris sense subministrament perquè des del Comú estaven omplint els dipòsits que havien quedat buits. És previst que durant el matí es normalitzi el servei.

Fuita reparada!

Ara s’estan omplint els dipòsits per restablir el servei en breu.

Agraïm la feina de l’equip d’Aigües, que no ha descansat fins que la fuita ha estat localitzada i reparada. Diaculpeu les molèsties els qui heu estat sense aigua i gràcies per la paciència. pic.twitter.com/MvZWzx7ISK — Comú de la Massana (@comudelamassana) 26 de agosto de 2021

L’avaria es trobava en un lloc de molt difícil accés, sota una placa de formigó, i a més ha estat molt complicat localitzar-la, ja que no hi havia cap vessament visible. Després d’hores de feina, han pogut accedir a la fuita a quarts de quatre de la matinada i abans de les vuit del matí ja estava reparada. No obstant, el procés per restablir el servei és llarg, ja que la fuita es trobava al punt principal que subministra tots els dipòsits, que havien quedat completament buits i s’estan omplint de forma progressiva. Per aquest motiu en algunes zones continuen sense aigua i encara estaran unes hores fins que es normalitzi el servei.