Es reprèn l'Aula Magna després de dos anys i mig d'aturada

Andorra la VellaDesprés de dos anys i mig d'aturada arran de la pandèmia aquest dijous s'han reprès les sessions de l'Aula Magna, una proposta organitzada per la Universitat d'Andorra i el comú d'Andorra la Vella, per apropar el coneixement a la gent gran. Entre aquest mes d'octubre i el maig de l'any que ve s’organitzaran sessions de diversos àmbits de coneixement: la salut, la tecnologia, l’educació o l’empresa, entre altres. La primera sessió s'ha desenvolupat aquest dijous al centre cultural La Llacuna d'Andorra la Vella però la resta tindran lloc a la universitat, ja que es pretén, també, que hi hagi una convivència de la gent gran amb els estudiants de l'UdA. Una desena de persones estan de moment inscrites al projecte però s'espera que la xifra augmenti.