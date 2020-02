La representant d'Andorra a Eurovisió 2008 interpreta 'Frozen' als Oscars amb polèmica lingüística

La cantant catalana Gisela, representant d'Andorra al festival d'Eurovisió 2008 i intèrpret dels temes de la pel·lícula ' Frozen' en la seva versió en castellà, ha esdevingut sense voler-ho el centre de la polèmica, aquesta matinada durant la gala dels Oscars. Gisela havia de cantar juntament amb intèrprets de Dinamarca, Alemanya, el Japó, l'Amèrica Llatina, Noruega, Polònia i Rússia, les diferents versions a les quals s'han traduït les cançons del llargmetratge d'animació. La polèmica ha saltat quan el retolista de la gala ha presentat l'actuació de la catalana amb el rètol ' castilian' (castellà) durant la interpretació del tema ' Into the unknown', que ha cantat conjuntament amb els artistes dels altres països, entre els quals la mexicana Carmen Sarahí, a qui han presentat com la intèrpret de la versió en ' spanish' (espanyol). L'anècdota ha corregut com l'escuma a les xarxes, amb comentaris que es preguntaven quina diferència hi ha entre castellà i espanyol i, aprofitant l'avinentesa, entre català i valencià.