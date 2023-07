El representant dels padrins a la CASS aposta per reduir el malbaratament de fàrmacs

Andorra la VellaJacint Risco, el representant dels padrins a la CASS, denuncia el fet que cada any es malbaratin sis tones de medicaments. Per aquesta raó, proposa que els metges receptin un nombre concret de pastilles i no capses amb el propòsit de fer més eficient i sostenible el consum. Risco ha publicat un text on detalla el seu punt de vista sobre la qüestió:

Fa uns mesos algú m’explicava que a les Escoles del nostro peís es llençava, literalment, molts aliments que els alumnes no consumien o simplement llençaven. Penós i denigrant, tenint en compte la fam al món. A la fi aquest minjar el paguen els pares dels alumnes i en alguns casos ajudes socials per aquells que no poden pagar la mateixa cantina dels seus fills.

Ara resulta que no malbaratem minjar sinó que també ho fem amb els medicaments. Segons la notícia apareguda a ATV, l’any 2022 es van recollir sis (6) tones de medicaments caducats. La mateixa notícia ja ens diu que molta gent no “recicla” aquests medicaments “caducats” i els llença a basura.

El que vol dir que aquestes sis mil tones es podrien multiplicar per dos o per tres, fàcilment. Estaria bé una enquesta del CRES sobre el tema. Resulta que aquests medicaments són reemborsats per la CASS, o sigui, per la branca malaltia de la CASS que paguem tots, dèficits inclosos.

Ja fa temps que un servidor preconitza que hauríem de tenir un model semblant a l’anglosaxó per les prestacions de farmàcia. Anar als genèrics purs i durs. Allò, també, que si necessites 21 pastilles per un tractament que no et donin una capsa de 30. Si després de les 21 en necessites més, el metge te les ha de receptar altra vegada les que necessitis (a lo millor 7). És un exemple. N’hi ha molts més d’exemples. La realitat és que per aquest que us escriu és un escàndol aquest tema.

Aquesta és alguna de les coses que s’haurien de solucionar a nivell del dèficit sanitari. El Consell d’Administració de la CASS ja fa temps que va enviar al Govern (ministeri de salut) propostes per mirar d’aturar el creixement del dèficit de la branca malaltia, que creieu-me, és més urgent, que les solucions que s’hauran d’aportar ineludiblement a la branca jubilació.