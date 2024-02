El representant de TheGrefg diu que a Andorra s'utilitza la figura del youtuber com a "cap de turc"

Andorra la VellaAquest dimecres, el programa d'RTVA 'Avui serà un bon dia' va entrevistar l'Àlex Breton, el responsable de màrqueting de l'organització dels premis Esland i representant de TheGrefg, i un dels temes que es van tocar va ser el de la relació Andorra-youtubers. Segons va explicar, ha detectat que hi ha "un sentiment de rebuig derivat d'altres problemàtiques". Va exposar que, a vegades, quan es parla de temes com la pujada del preu de l'habitatge es recorre a la figura del creador de contingut que s'ha traslladat al Principat com a "cap de turc" a l'hora de dirigir les mirades.