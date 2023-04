El repte d'ingerir més de 10.000 calories en 20 minuts a un restaurant d'Andorra

Andorra la VellaPeldanyos, un dels creadors de contingut sobre menjar de parla hispana, ha publicat un vídeo al seu canal de YouTube on mostra com s'enfronta a un particular repte: ingerir un més de 10.000 calories en 20 minuts. Tot això, ha tingut lloc al restaurant d'Esttik, un youtuber resident que va obrir un restaurant a Andorra la Vella fa un mes i que el va inaugurar menjant-se una hamburguesa en 13 segons.